На мужчину завели уголовное дело.

В Суздале водитель спровоцировал два ДТП и заявил об угоне машины. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Вечером 1 января 2023 года суздалец ехал на своей ГАЗели по улице Васильевской в сторону автовокзала. Выехав на встречку у дома №11, он врезался в припаркованный «Ниссан Альмера». Продолжив движение, у дома № 15 мужчина задел стоявший у дороги «Ленд Ровер Дискавери» и въехал в сугроб.Лихач скрылся с места преступления, а, чтобы избежать ответственности заявил об угоне своего грузовика в полицию. Сотрудники МВД установили, что виновником аварии был сам владелец автомобиля. На мужчину завели уголовное дело. Оно передано в Суздальский районный суд.