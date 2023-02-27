Компания «Логопарк Мещёрский» заключила с правительством Владимирской области соглашение, по которому в ближайшие 2 года планирует инвестировать 600 млн рублей на развитие логистического

Компания «Логопарк Мещёрский» заключила с правительством Владимирской области соглашение, по которому в ближайшие 2 года планирует инвестировать 600 млн рублей на развитие логистического кластера в Юго-западном районе города Владимира. Строительство второй очереди центра площадью 25 тысяч кв.м. должно начаться уже в этом году в промзоне на окраине города. Максимальный срок реализации проекта, который откроет 100