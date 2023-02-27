С 25 по 26 февраля во владимирском парке «Дружба» прошел XIV лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва «VladimirSKI PROKU marathon», в котором приняли участие более 500 человек из 35

С 25 по 26 февраля во владимирском парке «Дружба» прошел XIV лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва «VladimirSKI PROKU marathon», в котором приняли участие более 500 человек из 35 регионов страны. По итогам состязаний, владимирские спортсмены завоевали 15 золотых медалей. В Белом доме фиксируют, что большинство победителей и призеров разных возрастов – жители Владимирской