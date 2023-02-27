Владимирскую область накроет мощная магнитная буря.
Конец февраля 2023-го
года готовит для...
Владимирскую область накроет мощная магнитная буря.
Конец февраля 2023-го
года готовит для жителей Владимирской области неприятные сюрпризы. Это касается погоды и геомагнитных волнений. Людям с патологиями в такие дни рекомендуют быть внимательным к себе. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно в такое время.
Магнитная буря заставит 27-го
и 28-го
февраля вспомнить о своём здоровье. Рекомендуется больше отдыхать. Физические нагрузки, если это возможно, следует перенести на другие дни.
Ученые предупреждают, что магнитные бури будут безжалостными, максимальный пик активности шторма придется на ночь с 27-го
на 28-е
февраля.
И всё это на фоне погодных температурных скачков.
К вечеру (27-го
февраля) во Владимирской области ожидается до -5°C. День будет ветреным, порывы до 11-13 м/c. Атмосферное давление к вечеру 27-го
февраля повысится с 741 до 752 мм рт. ст.
Фото: pxfuel.com