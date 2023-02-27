Владимирскую область накроет мощная магнитная буря. Конец февраля 2023-го года готовит для...

Владимирскую область накроет мощная магнитная буря.Конец февраля 2023-гогода готовит для жителей Владимирской области неприятные сюрпризы. Это касается погоды и геомагнитных волнений. Людям с патологиями в такие дни рекомендуют быть внимательным к себе. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно в такое время.Магнитная буря заставит 27-гои 28-гофевраля вспомнить о своём здоровье. Рекомендуется больше отдыхать. Физические нагрузки, если это возможно, следует перенести на другие дни.Ученые предупреждают, что магнитные бури будут безжалостными, максимальный пик активности шторма придется на ночь с 27-гона 28-ефевраля.И всё это на фоне погодных температурных скачков.К вечеру (27-гофевраля) во Владимирской области ожидается до -5°C. День будет ветреным, порывы до 11-13 м/c. Атмосферное давление к вечеру 27-гофевраля повысится с 741 до 752 мм рт. ст.Фото: pxfuel.com