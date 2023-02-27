Во Владимире осужденный за взятку главврач Скорой помощи оштрафован на 1,3 миллиона...

Во Владимире осужденный за взятку главврач "Скорой помощи" оштрафован на 1,3 миллиона рублей.Прокуратурой города Владимира факт коррупции в деятельности ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира».Установлено, что в 2019 году главный врач учреждения здравоохранения и его заместитель в нарушение требований законодательства предоставили генеральному директору ООО «ВМТ» возможность участвовать в формировании аукционной документации на закупку медицинского оборудования. В том числе, технического задания и начальной максимальной цены контрактов.Это способствовало победе в электронных аукционах заранее определенных организаций и заключению с ООО «ВМТ» гражданско-правового договора на поставку медицинского оборудования. За что главному врачу больницы и его заместителю была передана взятка, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Возбуждены два дела об административном правонарушении и виновному лицу назначено наказание в виде штрафов на общую сумму более 1,3 млн рублей.Ранее приговорами суда взяткополучатели привлечены к уголовной ответственности.Фото https://www.pxfuel.com