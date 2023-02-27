“Ангел вернется”. Под таким названием владимирская художница Надежда Рассказова открыла выставку своих работ. Мастер говорит – вселенная для нее разделена надвое: мир природы и

“Ангел вернется”. Под таким названием владимирская художница Надежда Рассказова открыла выставку своих работ. Мастер говорит – вселенная для нее разделена надвое: мир природы и рукотворный. Наш, человеческий. Первый – уникален. Он случаен и не имеет повторяющихся форм. В отличии от людского, где продумана каждая деталь. Надежда Рассказова, автор выставки Иногда мне кажется, что и кирпич-то