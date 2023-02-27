Во Владимире выписан крупный штраф компании ООО «ВМТ», замешанной в коррупционномм скандале 2019 года с руководством ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи». Об

Во Владимире выписан крупный штраф компании ООО «ВМТ», замешанной в коррупционномм скандале 2019 года с руководством ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По данным следствия, руководитель «ВМТ» вместе с бывшими главврачом Евгением Яскиным и его заместителем Александром Певуновым заранее составляли документы для аукционов на поставку медоборудования.