Во Владимире назначен крупный штраф в отношении директора компании ООО «ВМТ», дававшей в 2019 году взятки бывшим руководителю и замруководителя Красного креста, ранее осужденным на 6 и 5 лет

Во Владимире назначен крупный штраф в отношении директора компании ООО «ВМТ», дававшей в 2019 году взятки бывшим руководителю и замруководителя Красного креста, ранее осужденным на 6 и 5 лет лишения свободы условно. Евгений Яскин и его заместитель Александр Певунов отделались 6 и 5 годами условно за полученные взятки в размере 1,7 млн рублей и 1,1