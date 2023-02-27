Во Владимире состоялась премьера моноспектакля об обыкновенном человеке. Возле синих звезд -...

Во Владимире состоялась премьера моноспектакля об обыкновенном человеке.Возле синих звезд - премьера областного театра драмы состоялась в доме работников искусств. Это моноспектакль Андрея Кулагина, главную роль в котором сыграл актер Юрий Круценко. Искренний мужской монолог - о войне, о любви, о потерях, которые уже никогда не восполнить. Подробнее - Анастасия Сахарова-О! Сегодня "Опелю" подфартило.Монолог "обыкновенного россиянина". Неидеального, но настоящего.- Продавайте эти хоромы к чертовой матери, вместе с мебелью. Однушку мне найдите на первом этаже.Он отслужил в воздушно-десантных войсках, прошел несколько горячих точек. Стал отцом, дедом.. Похоронил жену. Суровый, принципиальный, но о ней вспоминает с нежностью.- Чем больше гулял, тем сильнее провоцировал... А она... Она не велась. За всю жизнь - ни одной сцены ревности.Мужчина со своими трагедиями, тревогами. О войне он говорит сухо. Но в подробностях, даже с ужасом вспоминает встречу с волком.- Вижу, в лунной дорожке, в метрах 15-20, собака стоит. Большааая. Пригляделся - ушки закругленные, лапы мощные, хвост прямой. Он, санитар леса. Пришел в помойке покопаться. Сказать, что я испугался - ничего не сказать.Волк - это его персонаж. Олицетворение одновременно и страха, и смелости и отчуждения.Юрий Круценко, актёр:- В каждом человеке есть какое-то внутреннее животное. У кого-то это волк, у кого-то овца. Вот это и позволяет кому-то идти на передовую. Кто-то во весь голос будет высказывать свое мнение, а другому лучше забиться и щипать тихонько травку.Автор пьесы, Андрей Кулагин, признается - пьеса, пусть и "мужской разговор за жизнь", но написана для женщин.Андрей Кулагин, автор пьесы "Возле синих звезд":- Я любую пьесу, прежде чем показать, показываю знакомым женщинам. Если у них сердечный отклик есть, эмоции срабатывают, значит эту пьесу дальше можно отдавать. Это железный, проверенный закон.Андрей Кулагин - не режиссер, не актер. Машинист сцены владимирского драмтеатра. Рассказывает: в юности, когда учился в строительном техникуме, смотрел все постановки. А теперь сам ставит уже второй спектакль. О мечтателе, у которого душа растерзана. Войной, смертью жены, одиночеством.- Я бы картину нарисовал. Огромную, во всю стену. Мама. Бабушка. Жена моя. Товарищи мои армейские. И ни одного, ни одного грустного лица.Один "Возле синих звезд". Звезд - на погонах, звезд - на небе.Анастасия Сахарова. Егор Герасимов. Вести-Владимир.