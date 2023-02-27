Во Владимире вскрылись новые факты о взяточничестве в «Городской клинической больнице скорой...

Во Владимире вскрылись новые факты о взяточничестве в «Городской клинической больнице скорой медицинской помощи».На официальном сайте прокуратуры Владимирской области сегодня (27-гофевраля) сообщили, что в 2019 году главный врач учреждения и его заместитель предоставили генеральному директору ООО «ВМТ» возможность участвовать в формировании аукционной документации.Речь идёт о закупке медицинского оборудования для больницы. Заранее были известны «технические задания» и начальная «максимальная» цена контракта.Таким образом - всё это «способствовало победе в электронных аукционах заранее определенных организаций и заключению с ООО «ВМТ» гражданско-правового договора на поставку медицинского оборудования».Руководитель юридического лица за подобные «привилегии» передала главному врачу больницы и его заместителю взятки.По данным фактам прокурором возбуждены два дела об административном правонарушении («незаконное вознаграждение от имени юридического лица»).Сообщается, что виновному лицу назначено наказание в виде штрафов на общую сумму более 1,3 млн рублей. Отметим, что ранее приговорами суда «взяткополучатели» привлечены к уголовной ответственности.Фото: Медицина33.рф