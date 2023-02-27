Во Владимирской области в 2023 году в рамках программы социальной газификации для граждан планируется газифицировать более 2,5 тысяч домовладений в 51 населённом пункте. В течение года построят 13 межпоселковых газопроводов.

Во Владимирской области в 2023 году в рамках программы социальной газификации для граждан планируется газифицировать более 2,5 тысяч домовладений в 51 населённом пункте. В течение года построят 13 межпоселковых газопроводов.Федеральная программа теперь будет действовать на постоянной основе. Она распространится на социальные объекты: детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты.Кроме того, в нашем регионе планируют отремонтировать несколько десятков школ и детских садов. Перечень учреждений уже сформирован, заявка рассмотрена.«В рамках реализации программы капремонта школ по программе Единой России и Минпросвещения к концу этого года в стране будет приведено в порядок почти 3,5 тысячи зданий. В перспективе в нашей Владимирской области будут отремонтированы 53 школы и детских сада. Эти объекты уже включены в общероссийскую Программу», - написал на своей странице в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.