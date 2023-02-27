Награды получили как больницы, так и сами врачи, которые отличились высоким качеством организации мобилизационной подготовки, поддержанием уровня готовности больниц к выполнению задач по гражданской обороне и защите от ЧС.

Во Владимирской области наградили медиков, продемонстрировавших лучшие результаты в мобилизационной подготовке в прошлом году. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.Награды получили как больницы, так и сами врачи, которые отличились высоким качеством организации мобилизационной подготовки, поддержанием уровня готовности больниц к выполнению задач по гражданской обороне и защите от ЧС.