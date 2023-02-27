Во Владимирской области на видео попал тайник хитрого поползня. Интересные кадры из птичьего мира....

Во Владимирской области на видео попал тайник хитрого поползня.Интересные кадры из птичьего мира. Недоверчивый поползень попал в объектив Валерия Савельева - подписчика группы "Природа Владимирской области".Птица пытается спрятать семечку в коре сосны - поползни делают запасы впрок круглый год. Но в какой-то момент пернатый, видимо, замечает наблюдателя, пристально смотрит в камеру и решает, что тайное стало слишком явным. Поползень вынимает семечку и по кусочкам съедает. В конце видно, что птица вернулась к кормушке за новым грузом, который теперь наверняка спрячет подальше от любопытных глаз.(Видео группы Вконтакте "Природа Владимирской области")