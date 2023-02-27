Во Владимирской области прошли гонки на северных собаках. В эти выходные прошли добрые гонки на...

Во Владимирской области прошли гонки на северных собаках.В эти выходные прошли добрые гонки на собачьих упряжках - забег от приюта "Дом северной собаки". Как пушистые участники готовились к старту? И отразилась ли "жаркая" погода на гонке? Почти со всеми хаски познакомилась Мария Городская.Хаски Нордик - в нетерпении. Очень хочет на свой первый старт. Рядом хозяйка Галина, с ней Нордик чувствует себя спокойнее. Вокруг - ещё десятки таких же собак, которым не терпится показать, кто здесь самый быстрый и ловкий.Галина Нехорошкова, участница гонок:- Собака бежит в упряжке не потому, что хочет тянуть её. А потому что у неё куча энергии, которую нужно выплеснуть.Энергия передаётся питомцам друг от друга. Спокойно сидеть и ждать могут спортсмены, но не хаски.- Собаки, которые здесь сидят, пока ждут своего старта. И очень эмоционально реагируют на тех собак, которые уже побежали. Поэтому им приходится дожидаться своей очереди.Гонки на собачьих упряжках в Петушинском районе проходят во второй раз. Участников - шестьдесят семь. Представители разных регионов. Спортсмены шутят: "жарковато"- минус 5. И снег рыхлый - собакам тяжелее тащить нарты - сани для гонок. Самый ответственный момент - подготовка к старту.Яна Ремизова, руководитель частного приюта ездовых собак "Дом северной собаки":- Собак на старте нужно контролировать обязательно, потому что они же все такие возбуждённые, они хотят бежать, а должны в определённое время стартовать. Поэтому кроме самого спортсмена нужен спускающий. Важная миссия у этого человека - удержать и вовремя отпустить упряжку.Детские старты - 300 метров. Юниоры бегут три километра. Взрослые - пять. Новичков в этом году немало - поэтому им больше внимания.Яна Фролова, участница гонок:- Сначала хотя бы попробовать соревнования. Само присутствие - это уже победа.Самым юным гонщикам- от 5-ти лет. Ксюше, например - семь - она успешно стартовала и финишировала вместе с пушистым другом Евой.- Мне здесь нравится очень всё. В особенности, собака.- Здравствуйте... здравствуйте, очень приятно с вами познакомиться.Как раз для знакомства с собакой и проводится такая гонка. Здесь - двести псов, которые ищут свой дом. И на стартах с ними можно подружиться - обычно после забега питомцев забирают в семью. Так получилось и в этот раз - несколько собак через пару дней уже будут в Архангельской области. А остальные ждут следующих гонок - после них есть шанс наконец попасть домой.Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".