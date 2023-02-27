Во Владимирской области синоптики прогнозируют гололедицу и похолодание в ночные часы. Утренняя...

Во Владимирской области синоптики прогнозируют гололедицу и похолодание в ночные часы.Утренняя температура с -8°C плавно опустится до -2°C. Владимирцев порадует лёгкий мороз, а после 11:00 высока вероятность осадков в виде снега. И уже к вечеру снова похолодает до -9°C.Влажность воздуха 84%. Западный ветер сменится северо-западным, скорость ветра 4,9 м/с. Давление опустится с 750 до 741 миллиметров ртутного столба. Метеорологическая обстановка может вызвать резкое ухудшение самочувствия.Напоминаем, что 28-го февраля во Владимирской области ожидается магнитная буря мощностью пять баллов: https://vladtv.ru/society/142275/Об этом сообщают синоптики "Гисметео".Фото: pxfuel.com