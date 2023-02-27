Во Владимирской области успешно работает нацпроект Формирование комфортной городской среды. От...

Во Владимирской области успешно работает нацпроект "Формирование комфортной городской среды".От медицины и дорог до экологии. Важным вопросам региона посвятил оперативное совещание в правительстве области губернатор Александр Авдеев.Важнейшей темой стал отчёт о реализации национальных проектов во Владимирской области. По этому направлению у 33-его региона- хорошие показатели. Нацпроекты исполняются по всем направлениям. В "русле" программы по формированию комфортной городской среды и грядущие работы в Гусь-Хрустальном. Эту тему Александр Авдеев обсудил сегодня по видеосвязи с главой города Алексеем Соколовым.В Гусе планируются очистка русла реки Гусь и строительство набережной. Она украсит одну из главных достопримечательностей Гусь-Хрустального- городское озеро. Как отметил губернатор, проект необходимо обсудить с жителями и общественниками.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Провести работу с подрядчиками по организации работы на реке Гусь. Необходимо ускорять работу по проектированию набережной на озере в городе и давайте всё это вместе тоже поставим под общественный и надёжный контроль.