На дорогах Владимирской области в ближайшее время будет установлено 34 новых комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Сначала 16 новых системы наблюдения появятся по

На дорогах Владимирской области в ближайшее время будет установлено 34 новых комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Сначала 16 новых системы наблюдения появятся по следующим адресам: во Владимире на ул.В.Дуброва, пр-т Ленина, Мира, Студеная гора, Пугачева, Муромская и в районе остановки «Магазин Турист» на 30 км (с. Черкутино), на 62 и 115 км автодороги Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики