Во Владимирской области установят 34 новых комплекса фотовидеофиксации ПДД.
Известно, что...
Во Владимирской области установят 34 новых комплекса фотовидеофиксации ПДД.
Известно, что подготовлена документация для проведения торгов по 16 комплексам.
Их установят:
во Владимире на улице Верхняя Дуброва, пр-те Ленина, улицах - Мира, Студеная гора, Пугачева, Муромская и в районе остановки «Магазин Турист»;
на 30-м км, село Черкутино;
на 62 и 115 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики»;
на 11-м км автодороги «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский»;
на 5,8 км автодороги «Владимир – Улыбышево – Коняево»;
в городе Гусь-Хрустальный на проспекте 50 лет Советской Власти (около дома №26).
Правительство Владимирской области также сообщает, что в ближайшее время пройдут торги по другим 18 комплексам.
Фото: pxfuel.com