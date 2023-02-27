Во Владимирской области установят 34 новых комплекса фотовидеофиксации ПДД. Известно, что...

Во Владимирской области установят 34 новых комплекса фотовидеофиксации ПДД.Известно, что подготовлена документация для проведения торгов по 16 комплексам.Их установят:во Владимире на улице Верхняя Дуброва, пр-те Ленина, улицах - Мира, Студеная гора, Пугачева, Муромская и в районе остановки «Магазин Турист»;на 30-м км, село Черкутино;на 62 и 115 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики»;на 11-м км автодороги «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский»;на 5,8 км автодороги «Владимир – Улыбышево – Коняево»;в городе Гусь-Хрустальный на проспекте 50 лет Советской Власти (около дома №26).Правительство Владимирской области также сообщает, что в ближайшее время пройдут торги по другим 18 комплексам.Фото: pxfuel.com