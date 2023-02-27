Во Владимирской области в Клязьминско-Лухском заказнике зубрята проходят зимнюю акклиматизацию. В...

Во Владимирской области в Клязьминско-Лухском заказнике зубрята проходят зимнюю акклиматизацию.В регионе растет популяция зубров. Увеличению поголовья животных, которые еще в середине прошлого столетия были на грани полного исчезновения, способствует подкормка зубров в зимний период. Во многом благодаря этой дополнительной порции численность зубров в том же Муромском заказнике сейчас достигла 120-ти голов, а в Клязьминско-Лухском их уже больше шестидесяти. От хорошей жизни у животных сбились периоды гона и отела.Суровую акклиматизацию этой зимой переживают вязниковские зубрята. Трое малышей появились на свет позже календарного срока и познают мир "по ускоренной программе". В ясельной группе Клязьминско-Лухского заказника побывала наша съемочная группа.Есть захочешь - и не так согнешься. До кормушки малышам еще расти и расти. И, пока тучные взрослые выясняют, у кого рога крепче... Срокакилограммовые зубрята путаются между ног у старших и подъедают то, что упало с общего стола.- Обычно они зерно, маленькие, не едят. А этот ест.Ранний прикорм для телят - вопрос выживания. Обычно зубры рождаются в конце весны, в начале лета. Самки планируют беременность так, чтобы к зиме дети успели окрепнуть и могли уверенно следовать за стадом. Но вот уже второй год подряд прибавление в заказнике отмечают еще и в сентябре.Ирина Митюшина, ведущий эксперт отдела Дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области:- Кормятся они зимой регулярно. И самки уверены, что они смогут прокормить своих малышей. И происходит такой сбой, и малыши рождаются позже, в осенний период. И, получается, в зиму они приходят буквально несколько месячными.Василий Никитин, эксперт отдела охраны Дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области:- В сильные морозы заметно, что они начинают сжиматься. Им не хватает тепла. На них шубу не наденешь. Все, что есть, и все. И мамкино молоко.Пока мама обедает, восполняя запасы молочного жира, зубрята топчутся где-то неподалеку и терпеливо ждут, когда корова подзовет их к себе.- Это какая хрюкает? А, всё вижу. Вот эта!Женщина-мать, а тем более - кормящая - в стаде на особом счету. Самке не нужно переживать, что ребенка обидят. Хотя взрослые зубры могут и пихнуть малыша. По-отечески, в воспитательных целях. За сеголетками - зубрятами постарше - так и вовсе в течение дня приглядывают "няни". Особи младшего ранга.Дарья Давыдова:- Ну, чем не детский сад? Вообще для зубров чужих детей не бывает. Был случай, когда у коровы родилась двойня. Молока на двоих не хватало, и ее выкармливали чуть ли не всем стадом.Своих детенышей зубры кормят до года, иногда дольше. К трем, уже половозрелые, самцы отобьются от стада, сколотят рог-группу и еще какое-то время будут жить холостяцкой жизнью. Девочек инстинкт размножения настигнет годам к четырем и, заматеревшие, они начнут наводить свои порядки в стаде. Как самая дерзкая здесь - Красотка. Барьер кормушки она легко берёт с места.Дарья Давыдова. Андрей Синягин.