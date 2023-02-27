Во Владимирской области возбудили уголовное дело о мошенничестве при реализации проекта...

Во Владимирской области возбудили уголовное дело о мошенничестве при реализации проекта «Демография».Выяснилось, что в 2019 году руководители одного из акционерных обществ заключили договор с Центром занятости населения города Камешково о прохождении пятью работниками АО (Акционерного Общества) обучения на базе государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования в Коврове.В дальнейшем, как сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области, был заключен договор. На счета бюджетного учреждения перечислили необходимую сумму.В конце обучения специалисты подготовили отчетную документацию для АО. Вроде бы всё, как положено, но выяснилось, что это было лишь «липой».Работники предприятия на самом деле не посещали специальные курсы (в рамках федеральной программы «Старшее поколение»).По версии следствия, «руководством акционерного общества и должностными лицами из числа сотрудников образовательного учреждения документы были сфальсифицированы».В итоге субсидия в размере 200 000 рублей, перечисленная Центром занятости населения города Камешково на расчетный счет акционерного общества, была получена незаконно. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам мошенничества.Фото: pxfuel.com