Подрядчик приступит к работам в ближайшее время.

Муромском районе в ближайшее время начнётся ремонт моста через реку Илевна. Об этом рассказали во «Владупрадоре».Длина переправы, которая связывает деревню Зарослово и трассу «Владимир - Муром», составляет 80 метров. На объекте появится ограждение, система водоотвода и очистные сооружения. Подрядчик также укрепит обочины и установит знаки. Стоимость работ оценили в 40 млн рублей.Добавим, что восстановленный путепровод повысит транспортную доступность предприятия «Универсал» и школы в селе Зимёнки, которую посещают дети из Зарослово.