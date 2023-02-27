В регионе введены дополнительные меры поддержки бизнеса.

Во Владимирской области за год увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.Сейчас в регионе зарегистрировано 50 039 таких компаний и ИП. Год назад их численность составляла 49 572, а в 2021-ом году - 49 046.«Пессимистические прогнозы не сбылись. Малый и средний бизнес адаптировался к новым реалиям», - подчеркнул парламентарий в своём телеграм-канале.Напомним, что в области введены дополнительные меры поддержки МСП: запущены микрозаймы «Экспортёр Неотложный» и «Антикризисный», а также льготный лизинг. Для их получения предпринимателям необходимо обращаться в центр «Мой бизнес».