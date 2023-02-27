Специалисты выполнят работы в деревне Нечаевская, в посёлке Сарыево и в селе Второво.

Во Владимирской области в 2023 году отремонтируют три железнодорожных переезда. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.Специалисты выполнят работы в деревне Нечаевская, в посёлке Сарыево и в селе Второво. Планируется, что в указанных местах обновят оборудование, заменят асфальт, настилы, дорожные знаки и сигнальные столбики.Всего ГЖД намерено отремонтировать 349 переездов, находящихся на балансе компании.