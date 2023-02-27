Во Владимирской области жители поселка оказались отрезанными от пожарного пруда. Жители села...

Во Владимирской области жители поселка оказались отрезанными от пожарного пруда.Жители села Суходол Суздальского района пожаловались на некачественную уборку подъездных путей к единственному пожарному водоему. Жители опасаются, что в случае пожара последствия могут быть непоправимыми. Есть ли повод для тревоги? И что говорят в местной администрации? выяснил Александр Сыпченко.- Здесь застрял трактор при расчистке этой плотины, 2 часа он здесь посидел, попыхтел, солярку пожег, в итоге сам выбрался и уехал обратно.Из снежных барханов, преодолевая пожарную плотину, местный тракторист выбрался чудом, рассказывает Сергей Рябов, житель села Суходол. Уверен, случай наглядный. Говорит, забор воды из этого пруда просто невозможен, ведь ни одна крупногабаритная техника к нему по сугробам не подъедет.Сергей Рябов, житель с. Суходол:- Чиновники не принимают никаких мер, в случае пожара мы не знаем, что будет, ведь пожарные машины они зачастую приезжают пустые, потому что воды нет и взять ее здесь негде.Официально в Суходоле живут почти 400 человек. По факту- в 5 раз больше. И все должны чувствовать себя в безопасности, подчёркивает Сергей Рябов, а не жить в страхе, что половину села может охватить пожар из за отсутствия путей подъезда для спецтехники. В местной администрации уверяют: пожарные проруби для забора воды, а также подъезды к ним круглый год поддерживаются в надлежащем состоянии. Безопасности жителей Суходола ничего не угрожает. Чиновники регулярно проводят выездные проверки вместе со спасателями.Светлана Колбина, замглавы администрации МО "Павловское":- Выезжают ребята очищают, прорубают эти проруби Закладывают пенопластом, поэтому забор воды пожарными машинами возможен в любое время, бывает когда снегопады выпадают, мы не всегда своевременно успеваем, но стараемся поддерживать))Из-за проблемного съезда к водоему (он действительно слишком крутой и узкий, признают местные власти), а также частых обращений жителей села Суходол администрация муниципального образования "Павловское" приняла дополнительные меры пожарной безопасности.Светлана Колбина, замглавы администрации МО "Павловское":- Администрация в этом году предусмотрела, приобрела мотопомпу, пожарные рукава, которые хранятся в клубе буквально метрах в 50-ти от пожарной проруби.Сегодня эта мотопомпа, заявляют в администрации Павловского - самое эффективное средство для борьбы с пожарами. Ее мощности хватит, чтобы откачать более тонны литров в минуту. То есть для заправки одной пожарной машины до краёв необходимы максимум 2 с половиной минуты.Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести-Владимир