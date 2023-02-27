Его стоимость составила $10,2 млрд.

"Яндекс" снова возглавил рейтинг самых дорогих компаний российского сегмента сети "Интернет", который опубликован журналом Forbes. По данным издания, стоимость компании составила $10,2 млрд."Яндекс" пятый год подряд остается самым дорогим игроком в Рунете - в 2022 году компания стоила $17,4 млрд, годом ранее ее стоимость составляла $22,98 млрд.Вторую строчку рейтинга заняла компания Wildberries стоимостью $9,8 млрд, а третью - Ozon, которая стоит $5,2 млрд. На четвертой строчке расположился 1С (включая "1С-Битрикс") стоимостью $2,5 млрд.Также самыми дорогими компаниями Рунета по версии журнала стали "Лаборатория Касперского" ($2,4 млрд), "Авито" ($2,4 млрд), "СКБ Контур" ($1,8 млрд), сменившая название с Mail.ru Group компания VK ($1,6 млрд), Positive Technologies ($1,5 млрд) и HeadHunter ($1 млрд).Среди других компаний - разработчики софта "Тензор", My.Games, онлайн-кинотеатры Kion, IVI, Start, сервис аренды "Циан".Всего в рейтинг вошли 30 компаний, чья выручка формируется в сети "Интернет". Forbes запрашивал финансовые показатели и подсчитывал стоимость компаний, сравнивая их с публичными аналогами. Стоимость публичных компаний зафиксирована на 1 февраля 2023 года. Также в рейтинге в сумме сделки отражены непубличные компании, с которыми были совершены сделки за прошедший год.