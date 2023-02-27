За минувшие выходные в регионе произошли два пожара с пострадавшими. В Петушках загорелась квартира. ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Советская. Звонок с просьбой о помощи

За минувшие выходные в регионе произошли два пожара с пострадавшими. В Петушках загорелась квартира. ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Советская. Звонок с просьбой о помощи поступил в главное управление МЧС 23 февраля, в 22:50. К месту возгорания выехали 8 огнеборцев на двух спецмашинах. Евгения Плаксий, зам. начальника пресс-службы МЧС области На момент прибытия