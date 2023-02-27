Он получил год условно.

Москвич осужден за угрозу взрыва гостиницы во Владимире. Об этом сообщает Октябрьский районный суд.Из хулиганских побуждений мужчина сообщил о заложенном взрывном устройстве в хостеле «Белый тополь», который расположен на Большой Нижегородской - 17. На проверку выезжали экстренные службы города, но бомбу не нашли. Телефонного террориста вычислили и завели на него уголовное дело по статье 73 УК РФ.На суде обвиняемый признал свою вину. Он получил год условного срока.Как уточнили в пресс-службе суда, обстоятельством, отягчающим наказание, стал рецидив преступлений. Приговор в законную силу пока не вступил.