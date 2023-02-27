Житель Суздаля заявил об угоне своего автомобиля, чтобы скрыть преступления. Об это сообщает...

Житель Суздаля заявил об угоне своего автомобиля, чтобы скрыть преступления.Об это сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Следствие установило, что после встречи Нового года, 1-гоянваря 2023 года, мужчина на своём автомобиле «ГАЗ-33021» двигался по улице Васильевской в сторону автовокзала Суздаля.По неизвестным причинам обвиняемый выезжал на полосу встречного движения и сталкивался с припаркованными автомобилями. Пострадали «Ниссан» и «Ленд Ровер».После того, как мужчина всё же въехал в сугроб и остановился, ему пришлось оценивать ситуацию. Осознав, что совершил преступления, он скрылся с места произошедшего и уже позже решил сообщить в полицию об угоне своей машины.В итоге, выяснив детали произошедшего, заместитель Суздальского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение «лихачу». Теперь мужчину обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления.Фото: pxfuel.com