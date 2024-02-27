Во Владимире сотрудники ГИБДД проверили 170 автомобилей.

По информации, предоставленной отделом ГИБДД УМВД России по городу Владимиру, при последнем рейде, сотрудники госавтоинспекции уделили особое внимание борьбе с пьяными водителями. С помощью трех экипажей в течение нескольких часов было остановлено и проверено более 170 автомобилей.Результаты рейда оказались весьма впечатляющими, так как было задержано 13 нарушителей, в том числе один пьяный водитель. Все факты были документально оформлены с составлением административных протоколов.Представители ГИБДД отметили, что благодаря активным действиям и проведению "сплошных проверок" с начала года не зафиксировано ни одного ДТП, вызванного пьяными водителями. Это значительное улучшение по сравнению с прошлым годом, когда за первые два месяца произошло уже четыре подобные аварии.