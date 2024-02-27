28 февраля будет перекрыто движение транспорта на центральных улицах Владимира. Об этом...

28 февраля будет перекрыто движение транспорта на центральных улицах Владимира.Об этом предупреждает администрация областного центра.Уточняется, что перекрытие будет организовано для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий 28 февраля (2024 года) с 12:00 дня до 18:00 вечера.Вводится ограничение движения всех видов транспорта по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе.Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Гагарина, Луначарского и Лыбедской магистрали.Водителей просят с вниманием отнестись к предупреждению и своевременно выбрать пути объезда.Фото: freepik.com