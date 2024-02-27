Анастасия Белова из Владимира победила на всероссийском турнире по дзюдо. С 24 по 25 февраля в...

Анастасия Белова из Владимира победила на всероссийском турнире по дзюдо.С 24 по 25 февраля в Тверской области (в городе Торжке) проходили Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет памяти Героя России, заслуженного военного лётчика, Почётного гражданина города Торжка, генерал-майора Бориса Воробьёва.На трёх татами спортивного комплекса «Олимп» боролись молодые люди со всех уголков России.В них приняли участие более 500 спортсменов из 20 регионов России.Отличный результат показала владимирская дзюдоистка - Анастасия Белова.В сложной конкурентной борьбе она завоевала золото.Фото: https://vk.com/album-179251932_301713090