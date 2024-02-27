Результаты торгов стали известны 26 февраля. Согласно информации на сайте госзакупок, муниципальное предприятие “Владимирпассажиртранс” выиграло конкурс без конкурентов. Цена

Результаты торгов стали известны 26 февраля. Согласно информации на сайте госзакупок, муниципальное предприятие “Владимирпассажиртранс” выиграло конкурс без конкурентов. Цена контракта – 1 рубль. Напомним, ранее эти маршруты обслуживал частный перевозчик “СитиЛайн”. Компания ушла с рынка в декабре прошлого года. Причина, которую назвал представитель организации – нерентабельность бизнеса из-за экономически необоснованного тарифа, который предлагает администрация. После