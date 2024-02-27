Владимирские дети приняли участие в акции, приуроченной к Дню защитника Отечества, и написали свыше 3 тыс. писем российским военнослужащим.

Владимирские дети приняли участие в акции, приуроченной к Дню защитника Отечества, и написали свыше 3 тыс. писем российским военнослужащим. Об этом рассказала регионального правительства.Организаторами мероприятия выступили областные отделения государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».Ребята писали тёплые пожелания бойцам, делали рисунки и мастерили небольшие сувениры. Скоро фронтовые треугольные конверты должны доставить адресатам.