Девять семей из Владимира получили сертификаты на улучшение жилищных условий Девять семей из...

Девять семей из Владимира получили сертификаты на улучшение жилищных условийДевять семей из областного центра получили от городской администрации сертификаты на улучшение жилищных условий. Деньги - от миллиона рублей - до двух с половиной - можно пустить, например, на строительство дома или на погашение ипотечного кредита.Алексей Баринов, многодетный отец:- Это очень сильно поможет. Не полностью, но практически мы закроем. Для нас это прям большая помощь, потому что у ипотеки сейчас высокие ставки, высокие проценты. А так мы прикроемся, получится, что квартира уже не в ипотеке.Всего в 2024-ом году получателями этой субсидии станут восемнадцать семей. Это многодетные и неполные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов. На муниципальную программу в этом году выделено десять миллионов рублей. А всего за двадцать лет, сообщают в мэрии, за счет городских, областных и федеральных программ свои жилищные условия смогли улучшить 1362 семьи областного центра.Дмитрий Наумов, глава г. Владимира:- Мы делаем всё, чтобы эта поддержка государства дошла до конкретных семей и в данном случае мы видим наших жителей города Владимира, которые получают эту поддержку и могут её реализовать на территории города, те самым улучшить условия для своих детей. Улучшить квадратные метры, для того, чтобы они могли и дальше увеличивать свои семьи.