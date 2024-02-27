Еще 17 добровольцев из Владимирской области подписали контракты с Минобороны Еще одна группа...

Еще 17 добровольцев из Владимирской области подписали контракты с МинобороныЕще одна группа добровольцев из Владимирской области, подписавших контракты с Минобороны, сегодня отправилась в учебные подразделения, где будет проходить подготовку к службе в зоне специальной военной операции.В составе очередной группы - 17 человек. Мужчины разного возраста, разных профессий, которых объединило желание встать на защиту интересов Отечества. Учеба продлится несколько недель, срок контракта - от полугода. Церемония проводов прошла в Доме культуры молодежи.Слова напутствия будущим военнослужащим адресовали депутаты, ветераны, представители духовенства.Сергей, доброволец:- Надо как-то поддерживать всех, кто там. Как говорится, за все хорошее, чтобы там наконец-то быстрее мир был, хватит этого всего. То, что там творится с той стороны.Дмитрий Третьяков, депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Владимирцы это те люди, которые чтят историю и сейчас своим ратным трудом у нас здесь, можно сказать, в тылу, всей своей помощью приближают нашу победу.