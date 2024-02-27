Об этом рассказали в официальном телеграм-канале владимирской администрации.

Ещё 15 контрактников из Владимира отправились на военные действия. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале владимирской администрации.Бойцов провожали родные и близкие мужчин, а также священники и представители военного комиссариата. С напутственной речью выступил депутат Заксобрания Дмитрий Третьяков.«Возвращайтесь с победой», – сказал в заключение парламентарий.Сначала солдаты отправятся в специальные подготовительные подразделения. После учений мужчин отправят в зону проведение спецоперации.