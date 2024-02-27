Сегодня Дмитрий Наумов встретился с 18 молодыми семьями, 13 из которых – многодетные. Мэр вручил им свидетельства о праве на получение социальной выплаты на жилье. О конкретных суммах не

Сегодня Дмитрий Наумов встретился с 18 молодыми семьями, 13 из которых – многодетные. Мэр вручил им свидетельства о праве на получение социальной выплаты на жилье. О конкретных суммах не сообщается. В мэрии отметили, что такие выплаты могут получить молодые семьи с детьми, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. При этом оба родителя должны быть