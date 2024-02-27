Спектр противовирусной защиты должен быть максимально широким.

Спектр противовирусной защиты должен быть максимально широким.Скоро закончится зима и вместе с холодами и метелями на убыль должны постепенно пойти и сезонные вирусные заболевания. Но пока, увы, Роспотребнадзора неутешительны – уже пятую неделю подряд заболеваемость гриппом и ОРВИ сохраняется на очень высоком уровне, еженедельное количество заболевших превысило миллионную отметку. Специалисты рекомендуют запастись терпением и позаботиться о дополнительных мерах противовирусной защиты.Вирусы все еще с намиСреди циркулирующих вирусов гриппов по-прежнему доминирует так называемый "гонконгский" грипп А (H3N2). Его отличает, как правило, резкое начало болезни с быстрым ухудшением состояния и ростом температуры. Специалисты прогнозируют, что подобная ситуация сохранится до марта, когда на первый план выйдет менее агрессивный вирус гриппа B – и только тогда можно будет ожидать начала весеннего спада заболеваемости.Не покидает нас и коронавирус. На шестой неделе 2024 года количество случаев заболевания ковидом выросло на 6,2%, преобладает по-прежнему омикрон. При этом надо заметить, что и в мире ситуация с коронавирусом остаётся очень непростой. Активно распространяются новые заразные штаммы.Например, в Японии быстрый рост заболеваемости отмечается ещё с прошлого года, с осени в ЮАР быстро новый штамм, прозванный "мегамутантом" – у него может быть больше сотни мутаций. И недавно этот вирус был впервые зафиксирован в Европе. Есть немалая вероятность, что волны эпидемий новых разновидностей ковида могут добраться и до России.Особый противовирусный подходНеприятной особенностью многих новых штаммов является их полная схожесть по симптоматике с "обычными" ОРВИ – без ПЦР-теста точно диагностировать болезнь не удастся. Поэтому при появлении первых симптомов следует немедленно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. Каждый вирус требует особого отношения, и только специалист может правильно диагностировать заболевание и предложить оптимальный курс лечения.Параллельные эпидемии сразу трёх вирусов – гриппа, ОРВИ, COVID-19 – медики называют "тридемией". Особую опасность представляет одновременное инфицирование несколькими вирусами, например, гриппом и ковидом. В подобных случаях болезнь чаще протекает в тяжёлой форме, увеличиваются риски осложнений. И такие ситуации отнюдь не редкость: по данным проведённого в декабре-январе исследования медицинской компании Лабквест, "микс" из двух инфекций зафиксирован у 9% больных.Но можно ли как-то обезопасить себя от многочисленных угроз? Существует ли универсальная защита от вирусных инфекций? Врачи дают положительный ответ: своевременное применение противовирусных препаратов, таких как хорошо известные "Амиксин", "Интерферон" или "Арбидол", позволяет снизить длительность и тяжесть болезни, уменьшить вероятность осложнений, а также избежать заболевания, если принять препарат сразу после контакта с заболевшим.Проверено учеными и жизньюЭффективность противовирусных препаратов исследуется специалистами во всём мире. В поле повышенного внимания находятся препараты широкого спектра противовирусной активности, которые способны подавлять разнообразные вирусы, не нагружая иммунитет человека. То есть препараты прямой противовирусной активности. Среди них и российский "Арбидол". В специализированной поисковой системе PubMed имеется около 500 публикаций о его действующем веществе умифеновире. Причём свыше 70% — это исследования зарубежных учёных.В 2023 году китайские исследователи проанализировали весь имеющийся массив данных по умифеновиру и опубликовали обзорную в ведущем международном издании "Immunity Inflammation and Diseases". Ключевые выводы: Арбидол эффективен против самых разных возбудителей, в том числе вирусов гриппа А и B, омикрона, отличается высоким уровнем безопасности и низкой вероятностью возникновения резистентности к нему.Но лекарства – отнюдь не единственный метод защиты от инфекций. Ничуть не меньшее значение имеют простые гигиенические и профилактические меры. Тщательно мойте руки, промывайте нос после возвращения домой с улицы. Регулярно проветривайте помещение. В нынешней эпидемиологической ситуации совсем не лишним будет использование маски, особенно в многолюдных местах. Здоровое питание, полноценный сон, прогулки или иная физическая активность на свежем воздухе помогут укрепить ваш иммунитет и встретить наступающую весну здоровыми.