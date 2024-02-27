Москвичи оборудовали свою нарколабораторию в Вязниковском районе, чтобы варить там мефедрон. Но начинающие бизнесмены не продержались и месяца – в мае 2023 года их поймали сотрудники ФСБ.

Москвичи оборудовали свою нарколабораторию в Вязниковском районе, чтобы варить там мефедрон. Но начинающие бизнесмены не продержались и месяца – в мае 2023 года их поймали сотрудники ФСБ. Двое мужчин 40-ка и 60-ти лет еще в декабре 2022 года начали обустраивать нежилое помещение в деревне Ставрово, недалеко от Мстеры. Цех они взяли в аренду. Эксплуатировать оборудование