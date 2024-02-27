Помогли ему в этом сотрудники региональной прокуратуры.

Мужчина не мог стать собственником земли у собственного дома в деревне Наумово под Александровом. Помогли ему в этом сотрудники региональной прокуратуры.В прошлом году он построил на арендованном участке жилой дом, после чего зарегистрировал его в ЕГРН. Далее он подал заявку на покупку этой земли, где соорудил строение. Администрация отказала мужчине, сославшись на то, дом не считается жилым, хотя собственник им пользовался по назначению, а само здание было подключено к электроснабжению.В надзорном ведомстве посчитали, что отказ является необоснованным и вынесли администрации Александровского района представление. Прокуроры напомнили, что арендаторы земельных участков, которые являются на них собственниками зданий, обладают правом купить эту территорию без торгов и по льготной цене.На данный момент права мужчины восстановлены, он оформил договор купли-продажи.