Об этом рассказали представители администрации города.

На главных улицах Владимира ограничат движение автотранспорта. Об этом рассказали представители администрации города.Так, завтра, 28 февраля, с 12:00 до 18:00 на улицах Московская и Большая Нижегородская (от улицы Гагарина до площади Фрунзе) будет перекрыто движение любого транспорта в связи с проведением мероприятий.Поток будет направлен в объезд по Лыбедской магистрали и улицам Луначарского и Гагарина. Также поменяются маршруты общественного транспорта – троллейбусов №1 и №5, а также автобусов №12С, 22, 25, 26С и 28. Остальные маршруты останутся без изменений.