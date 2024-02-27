На периферии антициклона: погода во Владимирской области продолжает опережать календарь. Об этом...

На периферии антициклона: погода во Владимирской области продолжает опережать календарь.Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра России. Владимирская области (и ЦФО) остается под влиянием теплых воздушных масс, приходящих преимущественно с юго-запада и запада.Значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 4-5 градусов. Ночью сохранится минус, а днем плюс.Наш регион (и соседи - Московская область) находится на периферии антициклона. На фоне высокого атмосферного давления ожидается облачная с прояснениями погода.Днем снег будет подтаивать, а ночью то, что останется на дорогах, будет вновь подмерзать. Сохранятся условия для гололедицы.28 февраля (в среду) во Владимире (и во Владимирской области) днём прогнозируется до +2°C, без осадков. Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба. Ветер — южный, до 4-5 метров в секунду. Ночью температура опустится до -5...7°C.29 февраля (в четверг) воздух прогреется до +2...+4°C.Народный прогноз погоды на 28 февраля:«Какая погода на Онисима - таким и сентябрь будет»;В старину говорили, что 28 февраля зима с весной начинают борьбу: «Кому идти вперед, а кому вспять повернуть».Фото: freepik.com