Там разместятся производства мебели, стройматериалов, текстильной и другой продукции.

Там разместятся производства мебели, стройматериалов, текстильной и другой продукции.В районе Люблино в Юго-Восточном административном округе построят новый технопарк. Участок расположен на Ставропольской улице.По словам главы Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлианны Княжевской, площадь технопарка составит 13,5 тысячи квадратных метров. Территорию объекта благоустроят: там высадят деревья и кустарники, обустроят парковку и заезд для автомобилей."Внесены изменения в правила землепользования и застройки, необходимые для возведения промышленного технопарка в районе Люблино", – сообщила Княжевская.Москва предоставила инвестору земельный участок в рамках масштабного инвестиционного проекта. Площадь территории под строительство технопарка составляет 0,9 гектара, уточнил министр столичного правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.По его словам, в технопарке создадут 260 рабочих мест. Там будут производить мебельную, строительную, текстильную, бумажную и другую продукцию, рассказал чиновник.Власти Москвы системно поддерживают технопарки. Ежегодно они получают от города более 200 миллионов рублей в качестве налоговых льгот, ранее мэр Сергей Собянин.