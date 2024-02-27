Народные приметы на 28 февраля. Как правильно провести день Онисима, чтобы обеспечить...

Народные приметы на 28 февраля. Как правильно провести день Онисима, чтобы обеспечить благосостояние и довольство семье?В среду, 28 февраля 2024 года в народном календаре – Онисим-овчарник. Православная церковь почитает в этот день память апостола Онисима, который был рабом Филимона.Считается, что 28 февраля зима становится «безрогой», т. е. теряет свою силу. Зима борется с весной: кому прочь убираться, а кому вперед идти.Ещё в этот день собирали разные семена в амбарах и выставляли их на мороз на три дня. Этот ритуал называется «семенное». Верили, что такие закалённые семена лучше переносят весенние заморозки и подарят обильные всходы.Что можно и нельзя делать в день Онисима?Люди верили, что пышный праздничный ужин на Онисима обеспечит благосостояние и довольство семье на протяжении всего последующего года.Следует пригласить в гости родственников или друзей, находящихся в трудном материальном положении. Нужно от души их попотчевать домашними угощениями. Это принесет в дом достаток.На Онисима-зимобора нельзя строить планы на будущее, так как все задуманное невозможно будет воплотить в жизнь. Если проигнорировать запрет и что-то запланировать, возникнут преграды на пути свершения, что-то пойдет не так или вовсе вмешается третье лицо, действия которого и поспособствуют возникновению проблем в начатом деле.Запрещено 28 февраля делать уборку – по примете, в доме сложится не самая благоприятная обстановка.Не стоит сегодня давать взаймы – считается, что эти деньги никогда не вернут.В этот день, даже зайдя ненадолго в гости, нужно обязательно что-то принести с собой полезное.Народные приметы на 28 февраля 2024Какая погода на Онисима, таким и сентябрь будет.Если в этот день много воды на дорогах и снег практически растаял, то сенокос будет хорошим.Обилие звёзд на небе обещает приплод сильных и здоровых ягнят.Восточный ветер – к песчаным бурям летом.Лисицы вдалеке лают – к снегопаду.Алый закат – к метели.На небе яркая и полная луна – к холодам.Фото: freepik.com