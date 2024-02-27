Об этом предупреждают сотрудники городской администрации.

Неоформленные до лета участки в СОТ №5 АО «Ковровский экскаваторный завод» будут признаны бесхозными. Об этом предупреждают сотрудники городской администрации.Такие меры связаны с новым законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Дачникам необходимо до 1 июня оформить документы, которые устанавливают право на владение участка. Если этого не сделать, то земля может перейти в муниципальную собственность.Процедура оформления бесплатная. Сделать это можно в любой МФЦ, например, на улице Карла Маркса, 13а. По вопросам обращаться по телефону администрации: 8 (4923) 23-44-84.