Правительство Владимирской области планирует ужесточить контроль за наливайками в жилых...

Правительство Владимирской области планирует ужесточить контроль за "наливайками" в жилых домахРегиональные власти планируют бороться с так называемыми "наливайками" в жилых домах. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который дает субъектам право ограничивать работу таких точек общепита. В особенности - если на них жалуются соседи.Тему накануне обсудили на оперативном совещании у губернатора Александра Авдеева. Создана рабочая группа с участием депутатов, глав городов и районов, сотрудников прокуратуры, Роспотребнадзора и других правозащитных структур.Они должны сформулировать свои предложения. Закон начнет действовать с апреля. С этого момента власти субъекта смогут диктовать владельцам "наливаек" правила размещения заведений в жилых домах и на прилегающих территориях, правила продажи алкогольной продукции, и ограничивать торговлю спиртным в определенные часы.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Законом реализовано право по установлению требований к залу обслуживания посетителей. Предприятия общественного питания, расположенные в МКД и на прилегающих к ним территориях, должны иметь зал обслуживания посетителей не менее 50 квадратных метров. Это в соответствии с сегодняшней редакцией. Реализация новых полномочий субъекта может способствовать решению наболевших проблем, таких как "наливайки".