Считаете себя грамотным человеком? Значит вы наверняка разбираетесь, какую приставку ставить: ПРИ или ПРЕ. Пройдите тест, чтобы проверить свои знания по русскому языку!

Считаете себя грамотным человеком? Значит вы наверняка разбираетесь, какую приставку ставить: ПРИ или ПРЕ. Пройдите тест, чтобы проверить свои знания по русскому языку!Порой даже очень грамотный человек может запутаться, решая, какую приставку нужно написать: ПРИ или ПРЕ. На самом деле практически во всех случаях это регулируется довольно простым, но объемным правилом из учебника русского языка.А вы хорошо помните школьный курс или, быть может, только осваиваете его? Пройдите тест от "Дни.ру", чтобы проверить свои знания! Вас ждет 12 слов на ПРИ или ПРЕ. Какую приставку выбрать, думайте внимательно. Желаем удачи!1. Известный певец пр...будет в Россию на следующей неделе2. Пр...сел отдохнуть после выступления3. Его пр...лестный голос покорил слушателей4. Мы включили пр...емник, чтобы послушать песни5. Артист пр...открыл завесу тайн6. Он пр...ступил закон в прошлом7. Публика пр...бывает в недоумении8. Народ пр...зирает поющих под фонограмму9. Оператор пр...ступил к настройке камер10. Стало известно имя его пр...емника на эстраде11. Концерт прошел в пр...морском городе12. Охрана пр...градила путь фанатам звездыПравильные ответы на тест: 1 – прибудет, 2 – присел, 3 – прелестный, 4 – приемник, 5 – приоткрыл, 6 – преступил, 7 – пребывает, 8 – презирает, 9 – приступил, 10 – преемника, 11 – приморском, 12 – преградила.Кстати, специально для любителей русского языка "" подготовили тест на ударения в словах. Попробуйте свои силы!