Работы на Рпенском проезде продолжатся через несколько месяцев. Уже в этом году компания-подрядчик «ДСУ-3» должна полностью закончить благоустройство магистрали. Подрядчику осталось

Работы на Рпенском проезде продолжатся через несколько месяцев. Уже в этом году компания-подрядчик «ДСУ-3» должна полностью закончить благоустройство магистрали. Подрядчику осталось совсем немного – создать более комфортные условия для проезда и облагородить дорогу. Сергей Панкратов, начальник филиала ГУП “ДСУ-3” г. Владимира Нам необходимо будет доделать пешеходные и велодорожки, укрепить откосы гео-решеткой и засевом трав, установить