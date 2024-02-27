Работы по благоустройству Рпенского проезда во Владимире возобновятся в апреле-мае. Об этом...

Работы по благоустройству Рпенского проезда во Владимире возобновятся в апреле-мае.Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Напомним, в прошлом декабре было запущено движение по новой четырёхполосной автодороге, а в этом году завершены работы по благоустройству.На двухкилометровой магистрали возведён мостовой переход через реку Рпень, установлены светофорные объекты на пересечении с улицами Юбилейной и Мира.В настоящее время на трассе круглосуточно проводится расчистка и уборка снега на проезжей части и обочинах, обработка покрытия противогололёдными реагентами для обеспечения безопасного движения транспорта.«… Кроме того, на всём протяжении дороги обустроена система видеонаблюдения для предотвращения актов вандализма...» - сообщают в пресс-службе правительства.При наступлении благоприятных погодных условий в апреле – мае подрядчик продолжит исполнение контракта. В его рамках на Рпенском проезде остаётся благоустроить зелёную зону и завершить укрепительные работы, достроить пешеходные и велосипедные дорожки, установить остановочные павильоны.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области