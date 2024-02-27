Росподребнадзор по Владимирской области прокомментировал результаты исследования проб воды из...

Росподребнадзор по Владимирской области прокомментировал результаты исследования проб воды из источников и водопроводных сетейВ прошлом году во Владимире было исследовано более тысячи проб воды, включая воду из источников и водопроводных сетей. Данные приводит региональный Роспотребнадзор.Воду непосредственно из-под кранов в квартирах проверяли более семисот раз. Там, где не стоят фильтры.Отмечается, что вода большей части, цитата, "водных горизонтов региона" содержит ряд компонентов, концентрации которых близки к верхней планке допустимых значений.Речь о минерализации, жесткости, содержании железа и марганца.А узнать о качестве воды в конкретном доме можно на всероссийском портале питьеваяВода.рус.